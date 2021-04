Toyota présente sa nouvelle GR86 : Aussi pour l’Europe

Nos uniques bénéfices sont tirés de la publicité. A cet effet, nous apprécierions grandement que vous desactiviez votre bloqueur pour notre site. Les pubs affichées sont non intrusives.

Quelques mois après Subaru, Toyota nous présente aujourd’hui la remplaçante de sa GT86, devenant en toute logique la GR 86. Comme dans le passé, elle partage sa plateforme avec le modèle Subaru, la BRZ. Ce troisième modèle GR vient ainsi épauler les GR Supra et GR Yaris, toutes deux disponibles en Europe. Et c’est là que la bonne nouvelle arrive : Grâce à ses crédits carbone, disponibles grâce à sa flotte de véhicules hybrides, Toyota peut encore se permettre de proposer une sportive à moteur atmo dans sa gamme, sans risquer de dépasser les seuils d’émissions polluantes imposées par l’Europe.

Comme la Subaru, la nouvelle GR 86 embarque un quatre cylindres à plat atmosphérique de 2,4 litres de cylindrée. D’après le constructeur, ce nouveau bloc devrait fournir plus de « patate » que le précédent, surtout dans les bas régimes. Sa puissance de 235 chevaux, pour 250 Nm de couple, lui permettra d’abattre le 0 à 100 km/h en 6,3 secondes. La puissance est toujours envoyée uniquement aux roues arrière.

Malgré une approche toujours minimaliste et typée « conduite à l’ancienne », cette nouvelle version du coupé a pris quelques centimètres, bien que le poids reste sensiblement identique (1270kg). Visuellement, la GR 86 évolue avec de nouveaux boucliers et une forme globalement plus agressive. A son bord, quelques changements se ressentent, notamment au niveau du système multimédia et du compteur, désormais digital.

Des informations supplémentaires seront dévoilées par Toyota dans le courant des semaines à venir. Bien qu’une présence en Europe soit confirmée, rien n’évoque toutefois sa présence en France, où, pour rappel, le malus écologique astronomique empêche ces petites voitures abordables de se vendre correctement.