La Mazda MX-5 ND aura une remplaçante !

La Mazda MX-5 est probablement le dernier rempart constituant l’automobile fun et abordable, à une époque où la course à la puissance et au prix ne fait que s’intensifier. D’après des sources proches du constructeur, une version « NE » verra encore le jour, même si certains compromis seront certainement mis en place.

Si la dénomination « NE » ne découle que de la suite logique du nom des générations sorties jusqu’à présent, l’arrivée à la cinquième lettre de l’alphabet pourrait être la bonne occasion pour surfer sur la vague du « E », très souvent utilisé auprès des constructeurs actifs dans l’électrification.

Bien que Mazda capitalise encore sur sa fabuleuse technologie Skyactiv-X, qui permet à un moteur essence de profiter des avantages du diesel (consommation inférieure entre autres), la firme japonaise a mis tout de même un pas dans l’électrification, avec la récente présentation du SUV 100% électrique MX-30.

Le directeur R&D de Mazda s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet dans les colonnes d’Autocar : « Le poids et la taille compacte sont les éléments clés de la MX-5. Même si nous lui installons un moteur électrique, nous devons être certain que la voiture restera légère. »

Ce dernier a ensuite expliqué que les a priori du public vis-à-vis de la mobilité électrique changent, et qu’il n’est pas à exclure que ce nouveau type de motorisation se sera généralisé d’ici l’arrivée de la prochaine génération de la Miata : « Les préférences des personnes qui aiment conduire des voitures de sport pourraient changer, nous devons donc réfléchir à la direction que nous prendrons. Je n’ai pas de réponse pour le moment, mais nous devons fabriquer un véhicule que les gens peuvent posséder sans craindre d’être la cible du législateur puisqu’elle ne répond pas aux nouvelles normes environnementales ».

Affaire à suivre !