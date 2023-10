Mazda présente ses MX-5 2024 avec quelques nouveautés

Malgré un climat compliqué pour l’automobile plaisir, Mazda continue de faire résister sa MX-5 sur le marché automobile. Le constructeur japonais vient d’ailleurs de dévoiler sa version mise à jour, dont les livraisons débuteront l’été prochain.

Au menu des évolutions, nous notons l’arrivée de modifications techniques, technologiques et visuelles. Commençons avec l’intérieur, qui se dote d’un système multimédia Mazda Connect revu, et calqué sur celui proposé dans les modèles récents de la marque. Mieux intégré et plus grand (8,8 pouces), ce système offre plus de fonctionnalités et une meilleure expérience utilisateur. Nous notons également l’apparition d’un régulateur de vitesse adaptatif. En plus de maintenir la distance avec un véhicule, ce régulateur dispose désormais d’un accès au système de freinage, quand le frein moteur ne suffit pas à ralentir la voiture.

Visuellement, le millésime 2024 de la MX-5 se distingue avec l’apparition d’une nouvelle signature lumineuse des feux avant. Même constat pour les feux arrière, apportant une touche de modernité au roadster, sans en bouleverser les codes. Le bouclier avant se déleste des veilleuses LED, remplacées par des aérations renvoyant de l’air frais aux freins. Enfin, le catalogue des teintes s’élargit avec un nouveau Aero Grey Metallic, plus clair que l’actuel Machine Grey.

Sous la caisse, les déclinaisons à boite manuelle se dotent d’un nouveau différentiel asymétrique à glissement limité (LSD). Selon les informations fournies par Mazda, ce système permet une réduction de poids, une meilleure motricité et un net gain de performances en virage. Quelques modifications ont également été apportées à la direction assistée électrique, plus précise et légère.

Les deux moteurs proposés sur la MX-5 RF ont aussi eu droit à quelques modifications. Le 1.5l gagne 3 kW et profite apparemment d’une courbe de couple mieux aboutie. Les mêmes améliorations ont été apportées au 2.0l, bien que sa puissance reste inchangée.

Pour les amateurs de sorties circuit, un DSC-Track fait aussi son apparition. Cette assistance de contrôle de stabilité est en mesure d’opérer comme un filet de sécurité pour permettre à tout-un-chacun de prendre du plaisir sans avoir à couper l’entièreté des assistances.