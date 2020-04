La future Mazda 6 devrait passer à la propulsion, avec un six cylindres Skyactiv-X

Présente depuis sept années dans la gamme, l’actuelle Mazda 6 sera remplacée d’ici une à deux années. Bonne nouvelle : elle devrait être en mesure de s’équiper d’un tout nouveau six cylindres axé sur la technologie Skyactiv-X. En parallèle, le moteur devrait être placé en position longitudinale, de manière à renvoyer sa puissance aux roues arrière.

Après avoir vu Alfa Romeo rencontrer des volumes de ventes corrects avec sa nouvelle Giulia, le constructeur japonais souhaiterait donc utiliser sa Mazda 6 pour attaquer de front les constructeurs premium. Du côté du bloc moteur, ce dernier disposera de la technologie Skyactiv-X, couplée à un système de micro-hybridation 48V. Cela devrait en principe lui permettre de disposer d’une puissance d’environ 300 chevaux.

Pour rappel, le système Skyactiv-X, développé par Mazda, permet à un moteur essence de se rapprocher du mode de fonctionnement d’un bloc diesel, avec, entre autres, une consommation d’essence revue à la baisse. Le système de micro hybridation permet quant à lui de récupérer l’énergie cinétique du véhicule, créée lors des freinages, afin d’assister le moteur dans les phases d’accélérations. Ce système, en plus de permettre une baisse de consommation, offre quelques chevaux et Nm supplémentaires.

D’après Car and Driver, ce bloc se retrouvera par la suite sous les capots des prochaines Lexus IS et RC. En attendant l’arrivée de la Mazda 6, le designer Nikita Chuicko a déjà réalisé un concept, qui devrait se rapprocher très fort du modèle final.

Affaire à suivre !