Opel dévoile la mise à jour de son Insignia

En attendant l’arrivée de la future génération de l’Opel Insignia, qui reposera sur une base PSA, le constructeur nous dévoile les nouveautés apportées par le lifting de milieu de vie du modèle actuel.

Visuellement, cette nouvelle Insignia pourra compter sur un avant subtilement repensé, avec l’adoption de nouveaux feux LED et d’un bouclier plus agressif. Si la signature des feux est nouvelle, la technologie utilisée l’est tout autant. Ces projecteurs sont munis de 84 LEDS, permettant d’adapter en permanence l’intensité de l’éclairage en fonction du trafic et des circonstances.

Les deux variantes du modèle (break et berline) se dotent en parallèle de quelques améliorations technologiques, telles que l’arrivée d’une nouvelle caméra de recul, bénéficiant d’une meilleure résolution, ou encore d’un système permettant d’alerter le conducteur de l’arrivée d’un véhicule lors d’une manoeuvre. L’Insignia reste reine de la sécurité avec plusieurs assistances de freinage d’urgence et de détection d’obstacles.

Sans rentrer dans les détails, Opel annonce également un poids revu à la baisse, ainsi que l’arrivée de nouvelles motorisations essence et diesel, qui seront présentées dans un peu plus d’un mois à Bruxelles.