Opel Grandland X Hybrid : Lumière bleue sous le rétroviseur en mode 100% électrique

Dans le but d’informer les autres usagers et les autorités d’une conduite 100% électrique, Opel a intégré un témoin bleu à son Grandland X, ne s’activant que lors d’une conduite totalement électrique. Positionné sous le rétroviseur central, il permettra effectivement à la police de mieux contrôler la circulation 100% électrique dans certaines zones définies.

L’Opel Grandland X Hybrid est la première Opel à propulsion hybride rechargeable et disponible en deux variantes. Dans les deux cas, un moteur turbo essence de 1,6 litre est soutenu par un moteur électrique via une transmission automatique électrifiée à 8 rapports.

L’offre commence avec l’Opel Grandland X Hybrid avec traction avant et une puissance système de 225 chevaux. L’autonomie entièrement électrique est fixée à 57 km. Il existe également un Opel Grandland X Hybrid4 plus puissante avec une puissance système de 300 chevaux et une transmission intégrale. Dans cette version, un deuxième moteur électrique séparé est placé sur l’essieu arrière. L’autonomie électrique totale est fixée à 50 km.