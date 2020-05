Le nouvel Opel Mokka rentre dans sa dernière phase de développement

Opel dévoilera l’an prochain le nouveau Mokka. Actuellement dans sa dernière phase de test, qui consiste à éprouver son aspect dynamique et confortable, Opel nous livre déjà quelques informations à son sujet.

Parmi les grosses nouveautés, le poids. Opel annonce d’ores et déjà une réduction de quelques 120 kg en comparaison à la précédente génération du modèle. Dans le même temps, une version 100% électrique viendra agrémenter la gamme.

Le petit SUV repose sur la nouvelle plateforme multi-énergie CMP. Elle offre ainsi la possibilité au Mokka de se décliner en de multiples variantes, thermiques, hybrides ou électriques. La baisse de poids annoncée par Opel a été rendue possible par l’utilisation de matériaux plus légers au niveau du châssis. Le constructeur nous signale également que les cotes d’empattement et de largeur restent semblables à celles du modèle actuel.

Sur la variante électrique, les batteries sont installées en position basse dans le plancher du véhicule, ce qui abaisse le centre de gravité et fait aussi gagner 30% de rigidité.

En parallèle à ces quelques informations déjà divulguées par Opel, le Mokka profitera d’un coup de neuf bien mérité en terme de look. L’intérieur évoluera également et la connectivité sera accrue.

L’arrivée du Mokka de nouvelle génération est prévu pour le début 2021.