Vidéo : Cette Opel Kadett Turbo de 700 chevaux affronte des Audi RS6 et Porsche 911 Turbo S

Lors d’évènements consacrés aux « drag races », il est parfois possible d’avoir de belles surprises. Si les performances des voitures modernes restent incroyables, il est toujours agréable de voir de plus anciennes sportives venir se comparer aux bolides ultra-technologiques et puissants.

Ce propriétaire d’une Opel Kadett Turbo a décidé de gonfler « modestement » son coupé, en réalisant une lourde préparation sur son moteur. En effet, après avoir été optimisé à l’aide de nouvelles pièces et d’un nouveau turbo, la Kadett en question affiche une puissance titanesque de 700 chevaux. Afin de voir ce qu’a son bolide dans le ventre, il a décidé de se confronter à une Audi RS6 C7, forte d’une puissance de 750 chevaux.

Naturellement, le couple du V8, lié à une transmission intégrale et à une boîte automatique, lui permet de garder l’avantage sur la course. Néanmoins, il est intéressant de voir que la Kadett ne finit pas loin derrière, avec un demi mile abattu en 18,6 secondes, contre 17,16 secondes pour le break de chasse.

La Porsche 911 Turbo S type 991.2 parvient à créer un écart plus conséquent, grâce à un poids nettement inférieur à celui d’une RS 6. Le coupé allemand a en effet signé la prestation en 16,28 secondes, contre 18,77 secondes pour l’Opel.