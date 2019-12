Vidéo : Une Tesla Model S P90D se fait aligner au demi mile par une Audi TT RS

Dans cette vidéo, nous pouvons observer une Audi TT RS fortement préparée, se confronter à des supercars, telles que des Nissan GT-R ou Audi RS 4. Si la course face à Godzilla est faussée en raison d’un départ raté, nous pouvons tout de même constater que le coupé allemand parvient à atteindre une vitesse de pointe de 275 km/h sur le demi mile, contre « seulement » 252 km/h pour la GT-R.

Malgré un départ mieux exécuté sur la course suivante, la TT RS ne fait qu’une bouchée de la RS 4, profitant également d’une solide préparation.

Vient ensuite la course opposant le coupé à la redoutable Tesla Model S P90D. Nous pouvons constater l’efficacité au démarrage de la berline, qui s’envole en une fraction de seconde. Toutefois, après quelques centaines de mètres, la TT reprend l’avantage, et signe un chrono de 15,93 secondes, contre 18,49 secondes pour la Tesla. Si vous ne souhaitez pas visualiser les autres courses, rendez-vous directement à 2 minutes et 26 secondes dans la vidéo ci-dessous.

Rappelons tout de même que dans son état d’origine, la TT n’aurait jamais pu rivaliser avec la GT-R et la Tesla. Ce modèle est en réalité équipé d’un turbo fourni par TheTurboEngineers, qui est lui même couplé à une cartographie moteur. Résultat : 700 chevaux et un couple supérieur à 800 Nm.