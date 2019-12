ABT tease la future Audi RS6-R

Les connaisseurs de la gamme ABT savent qu’une lettre R dans un nom de modèle ne peut préfigurer qu’un modèle extrême. Il suffit de repenser à la dernière RS6-R C7, qui atteignait la puissance phénoménale de 730 chevaux, tout en bénéficiant d’un kit carrosserie très agressif.

Pour cette nouvelle génération du break de chasse, Audi a décidé de rendre sa RS6 encore plus démoniaque qu’auparavant. En témoignent les nouveaux boucliers, nettement moins « discrets » que sur la C7, qui profitait d’un look un peu plus passe partout. Pas besoin de préciser que ce changement de direction a bien inspiré le préparateur ABT, qui vient de dévoiler un premier teaser de la future Audi RS6-R.

Présenté sous forme de croquis, ce futur modèle ultra radical atteindra très certainement une puissance supérieure à la précédente génération. Si rien n’a été confirmé à l’heure actuelle, il ne semble pas démesuré d’espérer voir le V8 développer au moins 750 équidés.

En dehors de la préparation moteur que recevra le break, il se distinguera fortement du modèle d’origine par l’apparition de boucliers plus anguleux et parsemés de fibre de carbone. Petite note amusante : les rétroviseurs. Les amateurs de BMW M remarqueront directement leur design, caractéristique des modèles sportifs du constructeur bavarois.

L’arrière évoluera également avec la suppression des sorties d’échappements ovales, remplacées ici par deux doubles sorties circulaires, intégrées dans un diffuseur encore plus impressionnant que celui fourni par Audi.

L’Audi RS6-R ABT sera présentée dans le courant du mois de mars 2020. Une version plus soft fera son apparition dès le début de l’année prochaine.