Audi fête les 25 ans de la branche RS avec une version spéciale pour les TT RS, RS 4, RS 6, …

Audi a décidé de rendre hommage à sa branche RS, qui fête sa 25ème année d’existence. Pour cela, le constructeur a dévoilé une édition spéciale, appliquée aux TT RS, RS 4, RS 5, RS 6 et RS 7.

Pour marquer le coup, ces éditions spéciales arborent la mythique teinte « Nogaro Blue », agrémentée par des détails gris mat, au niveau des bas de caisse et des boucliers. L’intérieur des modèles concernés reçoit quant à lui quelques notes bleues, principalement remarquées au niveau des surpiqûres des sièges et du volant. Un logo « 25 » est également projeté au sol lorsque les portières sont ouvertes.

Toutefois, pour se procurer cette version limitée, il faudra mettre la main au portefeuille. L’offre débute à partir de 9.350 € pour la TT RS, 10.900€ pour les RS 4 et RS 5 et 14.500€ pour les toutes nouvelles RS 6 et RS 7.