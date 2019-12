Suzuki va introduire la micro-hybridation sur les Swift Sport, Vitara et S-Cross

Suzuki va très prochainement mettre à jour son 1.4l BoosterJet afin de le rendre compatible avec la technologie de micro-hybridation. Cela lui permettra de gagner en puissance, tout en réduisant d’environ 15% ses émissions de CO2.

Concrètement, cette technologie, utilisée par de plus en plus de constructeurs, s’articule sur l’installation d’un alterno-démarreur, lié à une batterie 48V. Il permet d’assister le moteur dans les phases d’accélérations, et se recharge lors des freinages et de l’utilisation du frein moteur. Elle permet également au véhicule de circuler en ville en tout électrique jusqu’à 16 km/h.

En parallèle, la nouvelle version du bloc a été repensée pour être plus légère. D’après Suzuki, le moteur sera 15kg plus léger que son prédécesseur. La batterie sera pour sa part logée sous les sièges avant.

Les Swift Sport, Vitara et S-Cross seront équipées de ce nouveau moteur dans le courant du mois de mars prochain.