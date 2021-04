Il installe un moteur rotatif de 450 chevaux dans un Suzuki Samurai !

Nos uniques bénéfices sont tirés de la publicité. A cet effet, nous apprécierions grandement que vous desactiviez votre bloqueur pour notre site. Les pubs affichées sont non intrusives.

Vous ne pourrez en voir deux comme celui-là. Outre son look incroyable, ce Suzuki Samurai embarque un moteur rotatif récupéré dans une Mazda RX-7. Cependant, Marvin, à l’origine de ce projet, ne s’est pas arrêté en si bon chemin, puisqu’il lui a aussi installé une transmission de RX-7, un turbocompresseur développé spécifiquement, ainsi qu’un différentiel arrière provenant de Ford. De nombreuses autres modifications ont été effectuées, permettant au petit 4X4 d’afficher une puissance délirante de 450 chevaux, pour un poids d’environ 800 kg. Autant dire que cela doit changer du quatre cylindres Suzuki, fort de 69 équidés.

Afin de donner un cachet incroyable à son Samurai, l’initiateur du projet a trouvé un modèle en très bon état. Il a bien entendu pris soin de réaliser une peinture complète, de le rabaisser et de lui chausser des pneus permettant d’assumer la puissance transmise aux roues arrière. Une ligne d’échappement sur mesure vient parfaire la préparation. Si ce Samurai ne verra probablement plus jamais un sentier boueux, ll en surprendra plus d’un sur les routes.

Pour rappel, le Suzuki Samurai est un petit tout-terrain qui a été produit entre 1995 et 1998 au Japon. Il a par la suite été abandonné au profit du Suzuki Jimny de troisième génération, plus civilisé.

Photos : @redherringphotography