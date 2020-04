Le Suzuki Jimny a décidément tout pour plaire. Abordable, compact, et disposant de réelles capacités de franchissement, sa quatrième génération se montre toutefois bien plus civilisée que les trois premières. Avec un look s’inspirant des stars du secteur, Jeep Wrangler et Mercedes Classe G, le constructeur a décidé de lui conférer un look « à l’ancienne », en présentant quelques packs de stickers et accessoires, permettant de le personnaliser à souhaits.

Le premier pack, baptisé « Heritage », est vendu pour un prix de 24.000 Yen, soit environ 200€. Il inclut des stickers oranges et gris sur les flancs du Jimny. Il est également possible, moyennant un supplément de 70€, de lui apposer des garde-boue rouges. Le pack peut s’agrémenter de jantes à 5 branches de 16 pouces, pour environ 160 euros.

Le second, « Revival Style », s’équipe de stickers allant du noir au rose. Comme pour le pack Heritage, il est ensuite possible d’équiper le 4X4 d’une multitude d’accessoires, proposés par la branche « Suzuki Genuine Accessories ».

Si le quatrième Jimny n’est plus proposé à la vente chez nous à l’heure actuelle, certaines rumeurs évoquent l’arrivée prochaine d’une nouvelle variante cinq portes du modèle… Wait and see.