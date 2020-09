Le Jimny revient au catalogue de Suzuki sous la forme d’un utilitaire léger

Suzuki a décidé de transformer son Jimny afin de le faire correspondre à la catégorie des utilitaires légers, dans le but de pouvoir continuer à le vendre en Europe. Ce Jimny délesté de sa banquette arrière devient donc encore plus pratique, sans pour autant se différencier au niveau de sa fiche technique.

Il conserve donc son imposante garde au sol, une suspension à essieu rigide à 3 bras et le système de transmission intégrale débrayable avec boîte de transfert et gamme de vitesses courtes ALLGRIP PRO.

Pour plus de commodité, cet utilitaire léger dispose d’une grande capacité de chargement de 863 litres, soit 33 litres de plus que la version de tourisme avec les sièges arrière rabattus, grâce à un plancher plat pour plus de praticité et une grille de séparation.

Au niveau des assistances, le Jimny utilitaire se dote des mêmes technologies que la version grand public : ABS, freinage d’urgence actif, aide au démarrage en côte et régulateur de vitesse. Bien entendu, cette conversion le rendra bien plus attrayant fiscalement dans de nombreux pays !