USA : BMW rappelle quelques Z4, Série 3 et… Supra pour un problème de phares

BMW et Toyota vont prochainement lancer une campagne de rappels pour quelques 245 véhicules circulant aux Etats-Unis, répartis entre des Z4, Supra et nouvelles Série 3. Selon une agence gouvernementale, certaines LEDS pourraient rencontrer des soucis, causant des problèmes de vision plus ou moins importants pour leurs utilisateurs. Le problème serait dû à un problème de conception des calculateurs chargés de gérer le fonctionnement des feux avant.

D’après le rapport, le rappel concerne quelques 177 Toyota Supra, produites entre le 15 et le 25 juillet 2019. La Z4 comptabilise 37 modèles défectueux, assemblés entre les 16 et 20 juillet. Enfin, la Série 3, avec 31 exemplaires, produits durant la même période.

Les propriétaires seront contactés par courrier afin d’organiser un passage en concession, pour appliquer la réparation nécessaire. Reste à voir si les versions européennes ont été impactées par ce bug.