Porsche Macan : La version GTS vient compléter l’offre

Porsche a dévoilé aujourd’hui son nouveau Macan GTS, annoncé comme étant la version la plus radicale du SUV compact. Profitant du moteur de l’Audi RS 4 – un V6 2,9l bi-turbo, il développe une puissance de 380 chevaux. Cela représente une augmentation de 20 équidés par rapport à la première version. Combiné à l’excellente PDK fournie de série, le Macan GTS s’adjuge le 0 à 100 km/h en 4,7 secondes, à condition d’opter pour le pack Sport Package.

Ce Macan « Gran Turismo Sport » a également reçu quelques améliorations au niveau de son châssis et de sa suspension pilotée, raffermie pour offrir un meilleur comportement routier. La hauteur de caisse a été réduite de 15 mm de série. L’achat de la suspension pneumatique permet de la réduire de 10 mm supplémentaires.

Les roues de 20 pouces abritent des freins de 360 x 36 mm à l’avant et 330 x 22mm à l’arrière. Il reste toutefois possible d’opter pour le kit de frein carbone/céramique pour plus d’endurance. Pour en revenir au bloc moteur, ce dernier a reçu quelques optimisations en parallèle à sa mise en conformité avec les nouvelles normes imposées par l’Union Européenne en matière d’émissions polluantes. Un gain de puissance de 20 chevaux et 20 Nm a pu être réalisé par la même occasion. Son couple de 520 Nm est ainsi disponible entre 1.750 et 5.000 tours/minute. En se fiant aux données WLTP, cela lui permet d’afficher une consommation contenue entre 11,3 et 11,8 litres/100 kilomètres.

En parallèle au pack sport appliqué de série à l’extérieur, l’habitacle du SUV fait la part belle à la fibre de carbone, à l’Alcantara et aux surpiqûres rouges, bien que le véhicule soit encore configurable « à la carte ».

En Belgique, il faudra s’acquitter au minimum d’un chèque de 81.892,80€ TTC pour s’offrir ce Macan GTS.