Porsche 911 GT3 Touring : La GT3 civilisée

Porsche a décidé de renouveler le pack Touring pour sa dernière 911 GT3, lui permettant de gagner en discrétion, sans trop perdre au niveau des performances. Toujours animée par un flat-six 4.0l atmosphérique, le coupé dispose d’une puissance de 510 chevaux envoyée aux roues arrière par l’intermédiaire d’une boîte mécanique à six rapports, ou, pour la première fois, via une PDK à sept rapports, sans supplément de prix.

Visuellement, le principal changement concerne l’imposant aileron de la GT3 qui a été désinstallé. Sans surprise, cela lui permet de gagner en élégance, au détriment d’un appui aérodynamique revu à la baisse. On note aussi que les inserts du bouclier avant sont ici peints dans la couleur carrosserie pour un rendu plus sobre. Mis au point exclusivement pour la GT3 avec pack Touring, l’intérieur est agrémenté d’éléments supplémentaires en cuir noir gauffré, visibles sur les bordures du tableau de bord. Si les sièges baquet son proposés de série, les gros rouleurs ou fragiles du dos pourront opter pour une sellerie sport classique, offrant plus de confort.

Avec ses 1418 kg, l’engin profite néanmoins de nombreux atouts de la 911 GT3 classique, comme un capot en plastique renforcé en fibre de carbone , des vitres en verre allégé et un système d’échappement flirtant avec les limites légales pour fournir une sonorité plaisante et un poids minimisé. Derrière le volant, le conducteur remarquera un nouveau combiné d’instruments semi digitalisé incluant un mode « track screen », permettant de masquer tous les éléments superflus lors d’une séance de conduite dynamique. Les modes de conduite son ici accessibles via une molette placée sur le volant.

En Belgique, il faudra débourser au minimum 174.693,30 euros TTC pour s’offrir ce petit bijoux. Les commandes sont d’ores et déjà ouvertes.