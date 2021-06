Porsche présente son PCM 6.0 pour ses 911, Cayenne et Panamera

Toujours dans l’optique de connecter ses voitures, Porsche nous a présenté aujourd’hui la version 6 de son PCM, dédiée ici aux dernières 911, Panamera et Cayenne. Lancé sur le marché dans le courant de cet été, il équipera donc tous les modèles cités produits à partir de ce moment. S’agissant d’un nouveau système à part entière, il ne sera cependant pas ajoutable aux modèles déjà en circulation.

Concrètement, le PCM 6.0 marque l’arrivée d’Android Auto chez Porsche. Pour Apple CarPlay, la grosse nouveauté concerne l’arrivée d’un mode sans fil, bien plus pratique. En parallèle, Porsche renforce son partenariat avec Apple, dont le système de streaming musical sera désormais directement intégré dans le PCM (sans devoir passer par la surcouche CarPlay). En d’autres termes, il suffira de connecter la voiture à l’identifiant Apple Music pour profiter de la bibliothèque musicale complète du service, directement au travers de la connexion internet du véhicule.

En dehors de ces nouvelles intégrations, la nouvelle version du PCM introduit une version plus « humaine » de l’assistant personnel, activable via la commande « Hey Porsche ». Par exemple, une commande « il me faut de l’essence » permettra de charger la station service la plus proche dans le GPS. Un « J’ai froid » se traduira par l’allumage du chauffage et des sièges chauffants. Enfin, le GPS a profité d’un gros lifting afin de proposer des calculs d’itinéraires plus rapides avec prise en compte de l’info-trafic, ainsi qu’une cartographie plus lisible.