Porsche Cayman GT4 RS : Disponible dès à présent

Pour la première fois de son histoire, le Porsche Cayman a droit à une version RS, qui annonce directement la couleur. Animé par le même six cylindres à plat de 4.0l que celui équipant la nouvelle 911 GT3 ou le Cayman GT4, ce nouveau modèle profite d’une généreuse puissance de 500 chevaux, pour un couple de 450 Nm. Associé à une boîte PDK à sept rapports, cet excellent moteur ira toujours titiller les 9000 tours/minute, pour le plus grand bonheur des occupants du bolide.

Visuellement, ce 718 Cayman GT4 RS reprend les codes du modèle GT4, tout en recevant quelques exclusivités, comme un capot percé (optionnellement en carbone), des aérations sur les ailes avant et un massif aileron, ayant pour but de le plaquer au sol à haute vitesse. En comparaison à un 718 Cayman classique, cette version GT4 RS reçoit une suspension rabaissée de 30mm et de nouvelles barres anti-roulis, qui amélioreront grandement son efficacité dans les courbes. Afin de refroidir le moteur au maximum, les vitres latérales arrière ont été supprimées, au profit d’entrées d’air. A bord du coupé, on retrouve une ambiance très sportive avec une utilisation massive d’Alcantara, disposé sur le ciel de toit, le tableau de bord, le volant et les intérieurs de porte. Bien entendu, les clients disposeront toujours d’une très grande flexibilité de la part de la marque pour configurer leur modèle sur-mesure.

Côté performance, Porsche annonce un 0 à 100 km/h abattu en 3,4 secondes (3,9 pour le GT4) et une vitesse de pointe de 315 km/h. Pour les amateurs de piste, Porsche proposera un pack Weissach, visant à rendre l’engin encore plus radical, notamment avec un arceau de sécurité, un capot en fibre de carbone ou encore une ligne d’échappement en titane. En Belgique, le prix de base du Cayman GT4 RS est fixé à 153.000 euros TTC. Un Cayman GT4 Clubsport a aussi été conçu pour un usage exclusivement dédié à la piste. Il n’est donc pas homologable.

En marge du salon de Los Angeles, Porsche devrait aussi nous présenter la nouvelle variante GTS de son Taycan. En attendant, découvrez ici notre essai du Taycan 4S Cross Turismo.