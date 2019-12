Tout ce qu’il faut savoir sur la future BMW iX3

Si certains hauts gradés chez BMW pensent que les solutions de mobilité hybride semblent plus réalistes que les véhicules 100% électrique, le constructeur bavarois dévoilera l’an prochain son iX3, qui devrait lui permettre de s’affirmer sur le secteur des véhicules électriques.

L’arrivée de ce nouveau modèle marquera le lancement d’une nouvelle génération de la technologie BMW iDrive, qui devrait lui permettre d’atteindre une autonomie de 440 kilomètres sous le cycle WLTP. Le communiqué publié par BMW évoque en effet l’arrivée d’une nouvelle génération de batterie, plus performante et totalement délestée de terres rares, dont l’extraction cause de graves soucis humanitaires et écologiques à l’échelle mondiale. Ces nouvelles batteries sont également plus compactes, et garantissent de ce fait une habitabilité identique à celle des modèles thermiques.

BMW annonce une consommation moyenne de 20kWh/100 kilomètres pour le SUV. Ce qui le place théoriquement devant le Jaguar i-Pace, annonçant pour sa part 25kWh pour une distance équivalente. Aucune information n’a encore été annoncée concernant le temps de recharge.

Enfin, le iX3 sera assemblé dans l’usine chinoise de Shenyang dès la fin de l’année prochaine.