Europe : Mazda pourrait restreindre les ventes de la MX-5 pour satisfaire les normes de pollution

Afin de se plier aux exigences de l’Union Européenne, qui sanctionnera les constructeurs possédant un parc automobile dépassant les 95 gr/km d’émissions de CO2, Mazda pourrait prendre la décision de revoir certains modèles de sa gamme.

Sans surprise, les yeux se tournent vers la MX-5, qui selon le Financial Times, pourrait ne plus être proposée dans sa variante 2.0l sur le territoire Européen. Dans le même temps, la MX-5 électrifiée demeure sérieusement envisagée par le constructeur.

Hier, le Financial Times évoquait une situation similaire chez Mercedes-AMG, encore plus impacté que Mazda par cette nouvelle contrainte. La branche sportive de Mercedes-Benz pourrait aller jusqu’à réduire de 75% son offre ! Bien entendu, la plupart des constructeurs devront réaliser des sacrifices et de grosses adaptations en vue d’échapper aux lourdes amendes prévues par l’Europe.