Manhart donne un aperçu de sa Toyota Supra préparée

Suite à l’affiliation de la nouvelle Toyota Supra à BMW, Manhart dévoilera prochainement une variante « hardcore » du coupé. L’entreprise vient d’ailleurs de dévoiler une première image, permettant d’en voir partiellement le résultat.

Comme d’habitude chez Manhart, on ne fait pas dans la dentelle. Le modèle affiché a reçu une nouvelle décoration, alliant une teinte noire matte à des détails dorés au niveau des jantes et des extrémités de la carrosserie. Son look est agrémenté par des jantes d’un diamètre de 20 pouces, ainsi que par une lame en fibre de carbone placée à l’avant. Si l’arrière n’est pas encore visible, nous pouvons imaginer l’installation d’un nouveau diffuseur.

Côté mécanique, nous devrions retrouver une préparation similaire à celle effectuée sur la BMW M140i, également animée par le B58 BMW. Le six cylindres en ligne 3.0l pourrait ainsi voir sa puissance de 340 chevaux évoluer à 435 équidés, pour 644 Nm de couple. Ce résultat serait obtenu par une cartographie moteur.

Cette Supra préparée sera probablement dévoilée pour le Salon de Genève.