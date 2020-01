Cette splendide BMW M5 E39 est en vente avec moins de 40.000 km

L’entreprise néerlandaise AutoLeitner a mis en vente une splendide BMW M5, qui a pour particularité d’être proposée dans un état (très) proche du neuf. Il faut dire que son propriétaire, qui a acquis ce véhicule neuf en 1999, n’a réalisé que 35.066 kilomètres à son volant, soit un peu plus de 1700 kilomètre par an.

En plus de son état pratiquement « show-room », la M5 E39 en question bénéficie d’une configuration particulière, s’articulant autour d’une peinture extérieure « Oxford Green » et d’une garniture intérieure mélangeant bois et cuir nappa couleur caramel. Pour rester à son bord, le modèle vendu est équipé du volant multi-fonctions, du système multimédia d’origine, du toit ouvrant et du support lombaire électrique pour les sièges avant. Bref, probablement du full option.

A l’extérieur, la peinture verte est agrémentée de détails chromés et de jantes de 18 pouces, chaussées de Dunlop SP Sport de 245/40 à l’avant et 275/35 à l’arrière.

Pour rappel, cette troisième génération de la BMW M5, produite entre 1995 et 2004, fut la première à abandonner le six en ligne, au profit d’un V8 4,9l atmosphérique, développant 400 chevaux pour 500 Nm de couple. Quelques années plus tard, il a lui-même été remplacé par un V10 5l atmo. Malgré sa puissance envoyée aux roues arrière et ses 1,7 tonnes sur la balance, la berline peut abattre un 0 à 100 km/h en 5,3 secondes.

Pour en revenir à nos moutons, la M5 E39 affichée dans l’annonce est proposée au prix de 49.500 TTC. Si ce prix peut sembler élevé au vu de la côte de modèles plus récents, il faut rappeler que la plupart des M5 mises en vente dans cette fourchette de prix, toutes générations confondues, affichent un kilomètrage souvent bien plus élevé.