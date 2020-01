Audi envisage sérieusement des modèles RS 100% électriques

Avec la récente arrivée de la Porsche Taycan, Audi va désormais profiter de cette plateforme pour lancer plusieurs nouveaux modèles, dont la e-tron GT. En parallèle, plusieurs sources proches du constructeur évoquent également le lancement de plusieurs véhicules électriques à tempérament sportif, qui seront repris sous le badge RS, venant de fêter sa 25ème année d’existence.

De ce fait, nous pouvons imaginer une structure semblable à celle mise en place pour les modèles thermiques, à savoir, une ou deux versions pour la gamme standard, un modèle sensiblement plus sportif pour la gamme S et une version beaucoup plus radicale pour la branche RS.

Cette dernière version pourrait donc se différencier par l’ajout d’un troisième moteur et d’une optimisation complète du châssis, du système de freinage et de l’amortissement. Un kit carrosserie se chargerait également de différencier cette variante des modèles « civilisés ».

Rappelons que de son côté, Porsche décline son Taycan en trois versions : 4S, Turbo et Turbo S. La plage de puissance disponible oscille entre 530 et 761 chevaux.