Tuning : Voici l’unique BMW M3 F80 Touring CS

Quelques préparateurs se sont déjà amusés à transformer la BMW Série 3 Touring F31 en BMW M3, en lui installant tous les éléments et le moteur de la sportive. Toutefois, Eventuri est allé encore plus loin, en créant une M3 Touring CS.

Basée sur la version « Competition Sport » de la berline, cette M3 Touring hérite de toutes les pièces mécaniques et visuelles conçues pour la M3 F80. Le break a donc reçu des boucliers plus agressifs, des voies élargies, un capot en fibre de carbone, et, surtout l’excellent six en ligne 3.0l bi-turbo équipant l’actuelle génération de la M3.

Toutefois, pour la version limitée baptisée CS, ce moteur a reçu une préparation d’origine, lui permettant d’afficher une puissance de 460 chevaux, pour un couple de 600 Nm. Cela lui permet d’abattre un 0 à 100 km/h en 3,9 secondes, avec, rappelons-le, l’ensemble de la puissance envoyée sur les roues arrière.

Pour rendre le tout encore plus radical, Enventuri a opté pour une peinture sur mesure, complémentée par des jantes de 20 pouces et un diffuseur arrière nettement plus agressif que celui d’origine.

Dans son état d’origine, la Série 3 Touring s’affichait sous une configuration très basique. La création du modèle a été rendue possible par l’obtention d’une M3 CS accidentée, qui a été utilisée comme réserve de pièces.