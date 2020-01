Audi lance un rappel de 8900 Q7 et SQ7 pour un risque d’incendie

Un rappel a été confirmé par la KBA, concernant 8900 Audi Q7 et SQ7, produits entre la fin juillet 2019 et la mi-novembre. Le modèle, fraichement mis à jour, est en effet équipé d’une feuille chauffante, située dans le pare-brise. Dans de rares cas, cette dernière pourrait surchauffer, et accroitre considérablement les risques d’incendie. Cette feuille permet entre autres au conducteur d’avoir une bonne vision par temps de gel, mais également de conserver une vision parfaite pour la caméra frontale du véhicule.

Naturellement, tous les clients concernés seront contactés par leur importateur, en vue d’effectuer un remplacement du composant défectueux et de mettre à jour le calculateur chargé de le gérer. L’opération sera effectuée sous rendez-vous gratuit, dans une concession officielle du réseau Audi.