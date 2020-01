Mini dévoile la Sidewalk Convertible

MINI vient de dévoiler une nouvelle variante haut de gamme pour sa Cooper Cabriolet, baptisée Sidewalk. Elle se différencie d’une Cooper classique par l’adoption de détails spécifiques et d’une thématique axée autour du bleu.

De ce fait, la peinture extérieure arbore un joli bleu « Deep Laguna », tandis que l’intérieur reçoit des sièges en cuir bleuté, dotés de surpiqûres jaunes et bleues. Les portières reçoivent également des inserts bleus, au même titre que la décoration de la planche de bord, imprimée en 3D. MINI a également profité de l’évènement pour remplacer l’habituel compteur analogique par un compteur similaire à celui de la MINI 100% électrique.

La capote en toile, frappée de motifs similaires à ceux retrouvés partout dans l’habitacle, est capable de s’ouvrir automatiquement en 18 secondes. Côté motorisations, cette version spéciale est proposée avec trois solutions, toutes en essence.

L’entrée de gamme s’articule sur le tri-cylindres 1.5l TwinPower BMW, délivrant 102 chevaux, ou 136 équidés pour le milieu de gamme. La variante la plus sportive est reprise sous le badge S. Animée par un quatre cylindres 2.0l, elle développe 192 chevaux. Toutes les motorisations sont fournies de série avec une boîte mécanique à six rapports. Il est également possible d’assortir toutes les versions avec une boîte automatique à sept rapports.

L’arrivée du modèle est prévue sur nos routes pour le début du mois d’avril prochain.