Gamme Mini : Refonte complète

Dès le mois de mars prochain, MINI lancera les éditions 2021 de ses Cooper à trois, cinq portes et cabrio.

Le face-lift s’articule principalement autour de l’apparition d’une nouvelle calandre au look revu, de nouvelles optiques LED fournies de série, ainsi qu’un nouveau toit multi-colore, proposé en option. MINI profite également du coup pour proposer de nouvelles teintes carrosserie et un plus large choix de jantes.

A son bord, le nouveau compter digital se généralise et le système multimédia reçoit une interface totalement revue et modernisée. A noter que le cockpit virtuel est lui aussi inclut dans la dotation de série. Dans l’ensemble, le niveau de finition est annoncé comme amélioré avec l’apparition de matériaux de meilleure facture, comme un volant en cuir nappa.

Cette nouvelle version de la Cooper sera lancée sur le marché dans le courant du mois de mars 2021.