Quelques nouveautés pour la MINI John Cooper Works

En marge de la présentation du face-lift des MINI Cooper grand public, le constructeur britannique présente aujourd’hui une mise à jour pour sa version John Cooper Works. Sur le plan mécanique, le quatre cylindres 2 litres de 231 chevaux et 320 Nm conserve toutes ses caractéristiques. C’est surtout sur le plan visuel que les changements opèrent, avec l’arrivée d’une nouvelle face avant, plus agressive. A l’arrière, nous notons l’apparition d’un nouveau diffuseur, encadrant une double sortie d’échappement avec canules de 85mm.

Désormais équipée de freins Brembo à quatre pistons et ce de série, elle reçoit aussi des feux LED revus et une nouvelle gamme de jantes, allant de 17 à 18 pouces. A l’intérieur, le conducteur profite désormais du nouveau combiné d’instruments 100% numérique de la marque, ainsi que d’un système multimédia tactile (toujours pilotable avec une molette) de 8,8 pouces, bénéficiant d’une toute nouvelle interface, annoncée comme plus connectée et bien plus intuitive. En guise de détail, les options de l’éclairage d’ambiance proposent désormais un mode capable d’adapter les couleurs au mode de conduite actif, pour plus d’immersion.

Via les options, MINI propose une nouvelle suspension adaptative pour sa compacte, qui sera capable de s’assouplir ou de se durcir selon le mode de conduite choisi. Enfin, le conducteur peut opter pour un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop and go. La dotation de série s’enrichit au passage des capteurs de distance à l’arrière. Les prix seront dévoilés prochainement.