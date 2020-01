Audi envisage un Q9 pour concurrencer les BMW X7 et Mercedes GLS

Sans réelle surprise, nous apprenons que Audi envisage très sérieusement d’entamer le développement d’un Q9, qui aurait pour objectif de venir concurrencer les luxueux BMW X7 et Mercedes GLS. En se fiant à Auto Bild, le constructeur pourrait d’ailleurs faire une annonce cette année à ce sujet.

Les premières rumeurs évoquent malgré tout un look coupé, de façon à proposer un SUV de luxe au look plus sportif que les deux concurrents. Toujours en se fiant au média allemand, le Q9 pourrait également se doter d’une variante RS, probablement équipée d’un V8 4.0l bi-turbo.

Les années 2020 et 2021 devraient être chargées pour Audi, qui va développer plus concrètement sa gamme de véhicules 100% électriques. L’arrivée d’une TT quatre portes est également toujours dans les cartons, selon Auto Bild.

Affaire à suivre…