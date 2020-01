Salon de Bruxelles : BMW apporte l’hybridation aux X1 et X2

BMW profite du Salon de Bruxelles pour annoncer l’arrivée de ses X1 et X2 xDrive25e, animés par une motorisation plug-in hybride. Ces deux SUV d’entrée de gamme profiteront d’une même motorisation, articulée autour d’un bloc à trois cylindres de 1,5l de cylindrée développant 125 chevaux et 220 Nm de couple, assisté par un moteur électrique. Grâce à cela, les SUV compacts disposeront d’une puissance totale de 220 chevaux pour 385 Nm de couple. Les émissions de CO2 sont quant à elles fixées entre 47 et 43 grammes par kilomètre parcouru, en se fiant aux données du cycle WLTP.

La puissance thermique est envoyée aux roues avant par l’intermédiaire d’une boîte automatique à six rapports. L’essieu arrière est quant à lui relié à une transmission à rapport unique, qui reçoit la puissance électrique. Grâce à cela, BMW annonce un 0 à 100km/h expédié respectivement en 6,9 secondes pour le X1 et 6,8 pour le X2. Leur vitesse de pointe est quant à elle fixée à 195 km/h.

La batterie, d’une capacité de 10 kWh, permet d’effectuer des trajets d’environ 57 kilomètres en mode tout électrique. Naturellement, comme pour les autres modèles hybrides de BMW, le système fonctionne conjointement avec le GPS, afin d’optimiser au mieux l’usage des sources d’énergie en fonction des trajets parcourus. Pour la charge, la i Wallbox, proposée par BMW, permett à la batterie de se charger en 3,2 heures, et de profiter de 80% d’autonomie en 2,4 heures.

Les batteries, placées sous les sièges arrière, permettent aux deux modèles de conserver un niveau d’habitabilité plus ou moins semblable aux variantes classiques. A titre de comparaison, le X1 perd environ 50 litres de stockage dans le coffre, avec un volume de 450 litres.