Il met en vente une Pontiac Fiero inspirée de la Porsche 911 GT2

Avec un prix de base fixé à 290.000 €, la Porsche 911 GT2 RS 991 n’est pas prévue pour toutes les bourses… La 911 GT2 type 996, sommairement imitée dans ce cas, n’est pas plus abordable sur le marché de l’occasion que la version la plus récente du modèle.

Quoiqu’il en soit, l’intéressé a décidé de transformer sa Pontiac Fiero de 1998, en vue de la rapprocher « le plus possible » de la démoniaque 911 GT2. Pour cela, il a mis la main sur des optiques avant de 911 type 996, qu’il a intégré par la suite à un bouclier avant s’apparentant à celui de la sportive allemande. Pour le reste, en dehors des décorations de bas de caisse et des jantes, badgées du logo du constructeur, l’interprétation demeure plutôt douteuse.

Si comme pour cet homme, la 911 GT2 originale ne restera pour vous qu’un rêve, il a décidé de mettre en vente son bien, pour la modique somme de 4800 dollars. Le véhicule totalise 156.000 miles, soit un peu plus de 250.000 kilomètres. Derrière les sièges, nous retrouvons un V6 2,8l, délivrant 142 chevaux dans son état d’origine. Toutefois, d’après l’annonce, qui a été supprimée, un gain de puissance a été rendu possible par l’installation de nouvelles pièces.

Avis aux amateurs !