Vidéo : La future BMW Série 4 s’affiche à nouveau sur le Nürburgring

Un nouveau prototype d’une variante sportive de la future BMW Série 4 a été aperçu tout récemment sur le Nürburgring. En se fiant à sa sonorité et à quelques détails, tels que la couleur des rétroviseurs, nous pouvons en déduire qu’il s’agit très certainement de la version M40i, animée par un six cylindres en ligne 3.0l, développant 340 chevaux.

Le prototype, toujours bien camouflé, sème encore le doute quant au design de la calandre, qui, à première vue, sera bel et bien inspiré du concept présenté l’an dernier. En dehors de cette « évolution » visuelle, la nouvelle Série 4 profitera d’un gain de poids d’une cinquantaine de kg, ainsi que d’une évolution conséquente de son habitacle, qui s’inspirera de celui de la dernière Série 8.

Plus tard, BMW lèvera également le voile sur les variantes Motorsport de ses Série 3 et 4. Ces dernières exploiteront le même moteur que le X4 M, et seront déclinées en deux niveaux de puissance : 471 et 515 chevaux. Dans le même temps, le modèle intègrera pour la première fois une transmission intégrale, capable d’envoyer l’entièreté du couple sur l’essieu arrière.

Toutefois, le boss de BMW M a déjà confirmé l’arrivée d’une version « low cost », bridée en puissance et fournie en deux roues motrices, avec en prime, le choix d’opter pour une boîte mécanique.