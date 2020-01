Admirez en vidéo le detailing réalisé sur cette Lamborghini Veneno Roadster

Topaz Detailing, situé en Angleterre, a eu la chance de pouvoir sublimer et protéger l’une des neuf Lamborghini Veneno Roadster.

Avec un prix d’achat d’environ 3,3 millions d’euros et une valeur de revente pouvant atteindre les 8 millions d’euros, le propriétaire du modèle visible dans la vidéo a voulu sécuriser en partie son achat, en lui appliquant une protection PPF, considérée actuellement comme la meilleur protection pour une carrosserie et les autres éléments d’un véhicule.

Avant d’arriver à la pose de ce film protecteur, l’entreprise a réalisé un gros lavage, articulé autour d’une décontamination, de deux prélavages, ainsi que d’un lavage mécanique, réalisé avec la technique des deux seaux. Une fois le lavage effectué, le « detaileur » réalise un nettoyage complet des arches de roue, des étriers de freins et des jantes, avant d’y appliquer une protection céramique spécifique, capable de résister aux fortes chaleurs.

Si la peinture satinée ne peut être polie, l’entreprise en profite pour polir les plastiques noirs de l’intérieur, facilement sujets aux micro-rayures. Le reste de la vidéo s’attarde sur l’installation du film PPF. Généralement, la plupart des propriétaires maniques de véhicules optent pour une protection localisée sur la face avant, le toit et les ailes du véhicule. Toutefois, dans le cas présent, pas de chipotage, avec une protection de tous les éléments de carrosserie. De plus, nous pouvons remarquer que tous les éléments ont été pré-découpés, de façon à améliorer la précision de l’ouvrage.

En plus de protéger le vernis des projections de graviers et autres, le film PPF va le protéger des UV et des aggressions causées par diverses contaminations (fientes d’oiseaux, pollution atmosphérique, …).