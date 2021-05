Lamborghini électrifiera toute sa gamme pour 2024

Afin de continuer à pouvoir vendre ses modèles en Europe, Lamborghini nous annonce aujourd’hui son plan d’électrification, qui prévoit d’électrifier toute sa gamme d’ici 2024.

« Le plan d’électrification de Lamborghini est un changement de cap rendu nécessaire par un contexte qui a radicalement évolué, auquel nous voulons apporter notre contribution en continuant à réduire l’impact sur l’environnement à travers des projetsconcrets. » explique Stephan Winkelmann, le patron de la marque.

Dans sa première phase, qui se déroulera entre 2021 et 2022, Lamborghini « célèbrera » le moteur à combustion, en proposant quelques dernières éditions limitées de ses Huracan et Aventador. On pourra donc s’attendre à l’arrivée de V12 ultra poussés et de V10 ne tournant qu’à l’essence.

Dès 2023, Lamborghini entamera sa transition électrique en présentant sa première motorisation plug-in hybride, qui rejoindra très certainement l’Urus, déjà compatible avec une telle motorisation. D’ici 2024, le reste de la gamme suivra, avec une hybridation totale des modèles vendus. Bien que les V10 et V12 devraient encore être de la partie, ils seront associés à l’électricité pour réduire leurs émissions de CO2 d’environ 50%.

Pour parvenir à réaliser cela, Lamborghini s’octroie un budget d’1,5 milliard d’euros, qui sera exploité sur les quatre prochaines années. Il s’agit d’ailleurs du plus grand investissement réalisé par la marque au taureau. Après 2025, la marque dévoilera sa première sportive 100% électrique, qui marquera l’abandon progressif des motorisations hybrides.