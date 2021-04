Premier trimestre 2021 : Tout va pour le mieux chez Lamborghini

Lamborghini ne connaît aucune crise. Le constructeur italien a publié les chiffres du premier trimestre 2021, dans lesquels nous pouvons apprendre que 2422 véhicules ont été vendus durant cette période; soit un peu plus de 800 véhicules par mois. Il s’agit d’une progression de 25% par rapport à l’an dernier. Sans surprise, la grande majorité de ce succès est due à l’arrivée du Urus dans la gamme, qui représente à lui seul plus de ventes que les Aventador et Huracan réunies.

Sur l’ensemble des ventes de ce premier trimestre, l’Urus représente donc 1382 unités, contre 753 pour l’Huracan et 287 pour l’Aventador. Les plus grandes progressions de ventes ont été enregistrées en Chine, aux USA et en Allemagne.

Cette nouvelle année devrait donc encore marquer un nouveau record des volumes de production de Lamborghini. Rappelons qu’en 2019, le constructeur a livré un total de 8.205 véhicules. Dans un futur proche, la marque présentera le face-lift de mi-carrière de son Urus. En plus d’évoluer visuellement, il devrait introduire de nouvelles motorisations. Une version plug-in hybride est également en cours de développement.

Pour rappel, le Lamborghini Urus est un SUV partageant sa plateforme avec l’Audi RS Q8. Il est donc animé par un V8 4.0l bi-turbo délivrant 650 chevaux pour 850 Nm. Son prix de base est d’environ 200.000€, selon les marchés.