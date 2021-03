Lamborghini Aventador SVJ : Rappel pour un problème de capot

La NHTSA, aux Etats-Unis, a décelé un problème de fixation de capot sur de nombreuses Lamborghini Aventador SVJ, produites entre 2018 et 2021. Dans de rares cas, des vis pourraient se desserrer à haute vitesse, pouvant causer le détachement du capot arrière. Avec un engin pouvant atteindre les 350 km/h sans soucis, le rappel a naturellement été validé par Lamborghini, qui contactera les propriétaires concernés dans les plus brefs délais.

La manipulation consiste simplement à remplacer les vis par une autre référence afin que la chaleur dégagée par le moteur ne puisse influer sur leur serrage. L’opération, prise en charge par le constructeur, ne prend qu’une trentaine de minutes à réaliser. Le rappel a été déclenché de manière préventive, même si aucun cas n’a (heureusement) été répertorié.

Pour rappel, l’Aventador SVJ est une série spéciale du coupé, produite à 900 exemplaires. Elle est animée par un monstrueux V12 6,5l atmosphérique délivrant 770 chevaux et un couple de 720 Nm. Avec la boîte à sept rapports et la transmission intégrale, elle est en mesure d’abattre le 0 à 100 km/h en 2,9 secondes. Sur le marché de l’occasion, des modèles avec moins de 1000 kilomètres se revendent à plus de 530.000€.