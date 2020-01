Toyota RAV4 Plug-in Hybride : 304 chevaux et 65 kilomètres d’autonomie

Toyota vient de lever le voile sur la variante la plus puissante de son RAV4, dotée d’une motorisation plug-in hybride. Cette dernière est articulée autour d’un bloc à quatre cylindres de 2,5 litres de cylindrée, couplé à un moteur électrique. De quoi lui permettre de délivrer une puissance totale de 306 chevaux, avec des émissions de CO2 contenues à 29 grammes par kilomètre parcouru, selon le cycle WLTP.

Pour ce nouveau modèle, le constructeur a mis au point une nouvelle batterie lithium-ion, liée à un convertisseur élévateur amélioré. Grâce à cela, le Rav4 plug-in hybride peut atteindre une autonomie de 65 kilomètres en mode 100% électrique, et filer jusqu’à 135 km/h sans la moindre assistance du moteur thermique. Le conducteur peut compter sur quatre modes de conduite pour adapter le véhicule aux trajets parcourus. Enfin, les batteries, logées sous le plancher, ne font perdre que 60 litres au coffre, pour un volume total de 520 litres.

Le RAV4 plug-in hybride est également doté d’une technologie mise en place sur la dernière Prius plug-in hybride, qui consiste à utiliser un système de climatisation à pompe à chaleur. Ce système, beaucoup plus efficace que le chauffage du moteur ou les radiateurs électriques haute puissance, absorbe la chaleur de l’air à l’extérieur du véhicule pour réchauffer l’habitacle.

Cette version haut de gamme est naturellement proposée avec toutes les dernières nouveautés mises au point par Toyota. Selon le niveau de finition choisi, les caractéristiques et les options comprennent des roues en alliage de 19 pouces, des sièges avant et arrière chauffants, une prise de courant de 230 V dans l’habitacle, une finition extérieure bicolore, un hayon électrique mains libres avec capteur pour l’ouverture au pied, un toit panoramique, un affichage tête haute, un système audio à écran de neuf pouces et le tout dernier système multimédia Toyota avec intégration Apple CarPlay et Android Auto pour smartphone.

Le nouveau RAV4 Plug-in Hybrid sera présenté au second semestre 2020, les dates de commercialisation seront quant à elles déterminées en fonction de chaque pays/marché.