Hybridation légère au programme pour les BMW Série 3, X3 et X4

D’ici le début du printemps, tous les moteurs diesel équipant les nouvelles BMW Série 3, X3 et X4, recevront une hybridation légère, qui offrira une assistance au moteur thermique grâce à un petit moteur électrique, se servant de l’énergie générée lors des freinages et des décélérations pour fonctionner. Le constructeur affirme un gain de puissance de 11 chevaux pour ces nouvelles motorisations. Ce système, non contraignant, car inutile d’être rechargé manuellement, permet donc de bénéficier d’un gain de puissance et de couple, tout en diminuant les émissions de CO2. Cette technologie, déjà utilisée sur la Série 5, n’engendrera pas de surcout pour le client.

Dans le même temps, BMW annonce l’arrivée prochaine d’une motorisation essence d’entrée de gamme pour la Série 3. A la différence de la précédente génération, cette nouvelle motorisation repassera sur un bloc à quatre cylindres 2.0l, dont la puissance atteindra 156 chevaux et 250 Nm de couple. Cette nouvelle motorisation permettra de ce fait de réduire le prix de base du modèle, qui n’a cependant pas encore été communiqué.