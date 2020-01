Une Audi RS Q8 repêchée dans un canal en Allemagne, 20 jours après sa livraison

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

A peine vingt jours après avoir reçu sa nouvelle Audi RS Q8, le conducteur du modèle en question a terminé sa course dans un canal allemand. Le SUV, repêché quelques heures plus tard, devra être remplacé, en raison de dégâts irréversibles causés à l’électronique, au moteur et à l’aménagement intérieur.

D’après le média local, le conducteur a perdu le contrôle du véhicule pour une raison inconnue. Heureusement, le niveau de l’eau, pas très élevé, a permis au conducteur de s’échapper de son bolide par le toit ouvrant, sans dommages.

Rappelons que l’Audi RS Q8 est le dernier SUV sportif dévoilé par le constructeur aux quatre anneaux. En plus de profiter d’un look bien plus agressif que le modèle standard, la variante RS est animée par le même V8 que celui qui équipe une certaine RS 6. A savoir, un V8 4.0l bi-turbo, développant 600 chevaux et 800 Nm de couple. Malgré son poids imposant, il est en mesure d’abattre un 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes. Le passage à la barre des 200 km/h ne demande pour sa part que 13,7 secondes.