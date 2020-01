Seat dévoile sa nouvelle Leon

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

Malgré un envol des ventes de SUV, la Leon demeure un modèle phare de la gamme Seat. Pour cette raison, le constructeur vient de dévoiler sa nouvelle génération, qui a nécessité un investissement chiffré à 1,1 milliard d’euros.

Visuellement, cette nouvelle Leon évolue timidement, sans pour autant manquer de s’afficher sous une forme plus « premium ». Le modèle se distingue donc par un design plus raffiné et sportif que sa devancière. L’avant reçoit un nouveau bouclier, plus anguleux, assorti de nouvelles optiques full LED. L’arrière évolue également avec l’apparition d’une nouvelle signature lumineuse 3D et d’un ruban LED reliant les deux optiques.

Le modèle le plus populaire de Seat devient encore plus pratique. Grâce aux plus grandes dimensions de la 5 portes et de la Sportstourer (86 mm et 93 mm), le modèle est plus spacieux à l’arrière et propose un coffre encore plus volumineux sur la version Sportstourer. Les valeurs précises seront toutefois dévoilées ultérieurement.

A son bord, pas mal de changements à constater. Reposant sur la même base technique que la Volkswagen Golf 8, elle reçoit un tout nouveau système multimédia, accessible à la fois via un écran tactile et un cockpit virtuel. Seat a également intégré un portail, permettant une connectivité accrue, via des services externes. Naturellement, l’utilisateur peut toujours opter pour une surcouche Android Auto ou Apple CarPlay, sans fil.

En parallèle à ces évolutions technologiques, la nouvelle Leon hérite des dernières assistances de sécurité du groupe Volkswagen. Régulateur de vitesse adaptatif, assistance d’urgence, travel assist, side assist, exit assist, rien ne manque. Seat n’hésite d’ailleurs pas à qualifier sa nouvelle compacte du modèle le plus sécurisé de sa gamme.

Plateforme MQB Evo oblige, la nouvelle Leon s’assortira de motorisations essence, diesel, CNG, et de solutions plug-in hybrides et mild-hybrides. Le détail sera toutefois dévoilé plus tard. Bien entendu, des variantes sportives de ce nouveau modèle seront également présentées prochainement.