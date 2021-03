Seat confirme l’arrivée d’un SUV électrique abordable pour 2025

Afin de faciliter l’accès à la voiture électrique, Seat annonce d’ores et déjà l’arrivée d’un SUV compact 100% électrique pour 2025, dans un budget tournant aux alentours des 20 – 25.000 euros. L’objectif est simple : parvenir le plus rapidement possible à produire un minimum de 500.000 voitures électriques annuellement.

Construit en Espagne, le SUV, reposant sur une nouvelle plateforme, devrait permettre à Seat de récupérer une grande partie du budget de Volkswagen alloué dans l’électro mobilité. En effet, le constructeur pourrait prochainement concevoir une grande partie des motorisations électriques « grand public » du groupe. De plus, un tel choix permettrait à l’Espagne de satisfaire le « Green-Deal » européen d’ici 2030.

En parallèle à cette annonce, Cupra annonce aussi son Tavascan; un SUV Coupé 100% électrique prévu pour 2024. Cette année, Cupra sera une marque à surveiller. La branche sportive de Seat profite effectivement d’une croissance impressionnante. A ce sujet, les analystes prévoient déjà de doubler les ventes cette année. En 2020, le chiffre d’affaires de Cupra culminait déjà à 900 millions d’euros.