Nouvelle motorisation CNG pour la Seat Leon

Seat vient d’entamer la production de sa nouvelle Leon TGI, fonctionnant au gaz naturel. Elle est ainsi couplée à un nouveau bloc 1,5l TFSI de 130 chevaux et 200 Nm, puisant son énergie dans trois réservoirs optimisés, lui permettant d’annoncer une autonomie de 440 kilomètres.

La Leon compacte embarque trois réservoirs de CNG d’une capacité nette totale de 17,3 kg. Et si le pire devait se produire, autrement dit, si les réservoirs de CNG devaient être vides, le moteur passe automatiquement à l’essence afin que le conducteur puisse atteindre facilement la station avec pompe CNG la plus proche. Le véhicule comporte à cet effet un réservoir d’essence secondaire de 9 litres.

La SEAT Leon TGI affiche une consommation de carburant d’à peine 3,9 kg à 4,3 kg de gaz naturel aux 100 kilomètres et des émissions de CO 2 de seulement 107-118 g/km selon le cycle WLTP. Le nouveau moteur 1.5 TGI de la Leon recourt au processus de combustion de Miller avec un taux de compression élevé de 12,5 permettant d’augmenter le rendement tout en réduisant les émissions de CO 2 .

En Belgique, la Leon TGI sera déclinée dans les finitions Style, Move!, Xcellence et FR. La version 5 portes commence à 28 140 € (TVAC) et la version Break est disponible à partir de 29 050 €.