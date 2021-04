Restylage pour les Seat Arona et Ibiza : Plus de diesel au programme

Seat a présenté la mise à jour de mi-carrière de ses deux modèles d’entrée de gamme que sont les Leon et Arona. Toutes deux développées sur base de la même plateforme, elles reçoivent quelques nouveautés simultanément.

Visuellement, rien ne change réellement. Il faut entrer à leur bord pour constater de réelles évolutions, avec une planche de bord complètement repensée. Sur ce modèle mis à jour, le design de cette dernière a été revu afin de permettre l’intégration d’un nouveau système multimédia de 8,25 pouces, pouvant même grimper à 9,2 pouces via l’achat d’une option. En plus d’être posé sur la planche, et plus intégré dedans, il s’équipe d’un système mis à jour plus intuitif que le précédent. Il succombe également à la mode de l’assistant virtuel, activé via un simple « Hola ». Il permet de paramétrer le GPS ou encore de répondre à des questions en lien avec l’état du véhicule.

En marge de ce gros changement, les deux citadines reçoivent une nouvelle assistance à la conduite « Travel Assist », équivalente à un système de conduite autonome de niveau 2. Ce dernier est pour rappel capable d’exploiter le régulateur de vitesse adaptatif et le système de maintien de voies.

Enfin, la gamme de motorisations a été revue, et n’intègre plus de diesel. Le quatre cylindres 1,6l TDI a en effet été supprimé. On retrouve donc une offre permettant de profiter d’une puissance allant de 80 à 150 chevaux à l’essence ou au CNG. Naturellement, selon les motorisations, le client peut opter pour une boîte manuelle ou pour une DSG.