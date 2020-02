Leon Cupra : Présentation le 20 février !

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

Seat dévoilera le 20 février prochain la variante CUPRA de sa dernière Leon. Le constructeur profitera de l’occasion pour dévoiler sa version dédiée à la piste.

Dans son communiqué, le constructeur confirme la présentation simultanée de la version hatchback et sportstourer. Dans les deux cas, la motorisation utilisée sera plug-in hybride. A l’instar de chez Skoda, qui ne tardera plus à présenter sa nouvelle Octavia RS, nous y retrouverons un nouveau quatre cylindres 2.0l turbocompressé, qui sera assisté pas un bloc électrique. Si l’autonomie n’est pas encore connue, nous savons déjà que la compacte disposera d’une puissance cumulée de 245 chevaux, et d’un couple en nette amélioration en comparaison à la précédente Leon Cupra.

D’un point de vue visuel, le modèle se dotera d’un nouveau body-kit, plus agressif que celui destiné aux versions d’origine. Dans le même temps, quelques adaptations seront appliquées à l’amortissement et au système de freinage.

Rendez-vous le 20 février prochain !