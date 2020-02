Il achète une Ford Mustang neuve et se la fait détruire par un mécanicien lors d’un essai routier

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

Un client américain chez Ford a connu une désagréable mésaventure, en souhaitant améliorer les performances de sa Mustang GT, fraichement acquise. En effet, comme il le raconte, il a décidé, après avoir effectué environ 500 kilomètres avec son bolide, de lui installer un compresseur fourni par Ford Performance.

C’est donc tout naturellement qu’il planifie un rendez-vous dans son garage officiel Ford, afin d’équiper le coupé du compresseur. Après l’installation de ce dernier, un essai routier a été programmé, afin de valider le bon déroulement de l’opération. Cependant, le mécanicien, affairé a cette tâche, a perdu le contrôle du véhicule, et l’a partiellement détruit. Entendu par la police, et observé par plusieurs témoins, il en est ressorti qu’une conduite inadaptée a été la cause du crash.

Toutefois, d’après le propriétaire, qui a rédigé un coup de gueule sur les réseaux, l’apprenti mécanicien travaillerait toujours chez le garagiste. Heureusement pour le propriétaire, l’assurance du garage lui a permis d’éviter de perdre de l’argent. Il devra toutefois patienter quelques mois avant de goûter à nouveau au plaisir du V8 suralimenté !