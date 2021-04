Une entreprise va transformer le nouveau Ford Bronco en 6X6

Nos uniques bénéfices sont tirés de la publicité. A cet effet, nous apprécierions grandement que vous desactiviez votre bloqueur pour notre site. Les pubs affichées sont non intrusives.

Merci pour votre soutien.

A l’image du Mercedes-AMG Classe G 6X6, le nouveau Ford Bronco aura prochainement droit à sa version à six roues, via un préparateur, nommé Maxlider Brothers Customs. Spécialisé dans la restauration de Ford Bronco de manière générale, le préparateur a annoncé le lancement imminent de la production de ce modèle particulier.

Pour parvenir à réaliser cela, le préparateur a rallongé considérablement le châssis de l’engin, en prenant soin de ne pas trop se détacher du look original, afin de pouvoir rajouter un troisième essieu. En plus de cet ouvrage colossal, un gros travail a été réalisé au niveau des suspensions, de manière à ce que ce gros bébé puisse offrir le meilleur toucher de route possible. Pour agrémenter le look ultra impressionnant de ce Bronco 6X6, Maxlider l’a équipé de jolies jantes noires chaussées d’excellents pneus BF Goodrich, spécialement conçus pour le hors piste. Pour terminer sur le visuel, il reçoit aussi une cage en acier sur le toit et un pare-buffle à l’avant.

Nous pouvons bien entendu imaginer que le moteur aura lui aussi droit à quelques améliorations. D’origine, le bestiaux embarque un quatre cylindres EcoBoost ou un V6 2,7 litres bi-turbo de 310 chevaux. Mais au vu de la démesure du projet, rien n’exclut que le préparateur optera peut-être pour un V8 survitaminé, récupéré chez Ford ou chez un autre motoriste.

D’après les premières communications faites par Maxlider Brothers Customs, le prix de base est fixé à 399.000 dollars US. Selon les besoins et désirs des clients, il sera très certainement possible de faire rapidement monter la note. Sur ce segment, le célèbre préparateur Hennessey propose déjà son Ford Velociraptor 6X6, articulé autour du Ford F-150 Raptor. Avec un prix de base de 350.000 dollars, il embarque un V6 3,5l EcoBoost de 600 chevaux.