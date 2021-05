BMW et Ford s’unissent pour investir dans les batteries solides

BMW et Ford ont associé leurs capitaux pour investir dans l’entreprise américaine Solid Power, se spécialisant dans la conception de batteries à l’état solide. Le montant de l’investissement réalisé par les deux géants s’élève à quelques 130 millions de dollars. Sans grande surprise, ce coup de pouce pour l’entreprise a pour but de leur permettre d’accélérer le développement de batteries solides de plus grande capacité, en vue d’équiper les futures générations de véhicules électriques.

Outre sa meilleure densité énergétique, la batterie solide permettra au secteur automobile de mieux sécuriser ses VE, tout en leur offrant une meilleure stabilité. De plus, cette solution devrait permettre à terme de ne plus utiliser de matériaux rares, comme le cobalt. A l’heure actuelle, la firme américaine produit des batteries solides de 20 Ah. Pour 2022, la levée de fonds devrait lui permettre de fabriquer des batteries de 100 Ah, suffisantes pour alimenter des véhicules électriques. Dans un premier temps, ces packs seront réservés aux prototypes, qui devraient arriver sur les routes d’ici 2025.

A terme, la batterie solide devrait s’avancer comme la meilleure solution pour alimenter les VE. Elle permettrait en effet de réduire le poids des voitures sans sacrifier l’autonomie, le tout avec un impact écologique bien moins lourd au niveau de leur production et du recyclage.

Affaire à suivre !