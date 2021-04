Ford Fiesta : Face-lift en approche

Nos uniques bénéfices sont tirés de la publicité. A cet effet, nous apprécierions grandement que vous desactiviez votre bloqueur pour notre site. Les pubs affichées sont non intrusives.

Conçue pour l’Europe en Europe, l’actuelle Ford Fiesta fête déjà sa quatrième année de service sous sa forme actuelle. Afin de la maintenir au top de sa forme, que ce soit sur le plan visuel ou technologique, Ford travaille actuellement sur son face-lift de mi-carrière, qui devrait être introduit avant la fin de l’année.

Si des prototypes tournent déjà avec de gros camouflages mis en place, il est encore difficile de dire si l’esthétique du modèle sera complètement revue. En règle générale, Ford se contente de repenser légèrement les boucliers et les optiques. Le gros des nouveautés devrait se concentrer à l’intérieur, avec l’apparition d’un combiné d’instruments digital et d’un système multimédia revu. L’apparition de quelques nouvelles finitions n’est pas exclue.

Concernant les motorisations, la Fiesta devrait conserver un line-up semblable à celui mis en place à l’heure actuelle. On devrait donc toujours retrouver un trois cylindres « micro-hybride » de 1l de cylindrée, décliné en versions de 125 et 155 chevaux, ainsi qu’une version non électrifiée, fournissant 100, voire 125 chevaux.

Pour la Fiesta ST, rencontrant un vif succès, difficile d’imaginer qu’elle ne sera pas reconduite. Son petit trois cylindres 1,5l spécifiquement développé pour elle (et le Puma ST) répond à toutes les normes en vigueur et n’affiche que 136 grammes de CO2 malgré ses 200 chevaux.